Einige Museen in NRW bieten einmal im Monat freien Eintritt

Düsseldorf (dpa/tmn) Die Museen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in Nordrhein-Westfalen gewähren Besuchern künftig einmal im Monat freien Eintritt. Darunter sind die beiden Freilichtmuseen in Kommern und Lindlar, das Max Ernst Museum Brühl, das Landesmuseum Bonn und der Archäologische Park Xanten mit seinem Römer-Museum. Vom 2. Februar an sei in den Museen des LVR jeweils am ersten Freitag des Monats der Eintritt kostenlos, teilt Tourismus NRW mit. Dies gelte auch für die sieben Schauplätze des LVR-Industriemuseums.