Reife Exemplare klappern beim Schütteln

Bonn (dpa) Urlauber aus Asien kennen sie: die Durian, auch "Stinkfrucht" genannt. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, findet die Frucht mit der stachligen Schale in Asialäden und Spezialgeschäften. Beim Kauf sollten Verbraucher auf eine unversehrte Schale achten, empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung. Der Schütteltest zeigt, ob die Frucht reif ist: Denn im reifen Zustand löst sich das Fruchtfleisch und klappert in den Kammern.

Durianfrüchte verderben schnell und sollten daher rasch gegessen werden. Zum Öffnen der Frucht ist wegen der Stacheln ein dicker Handschuh nötig. Sie wird mit einem scharfen Messer halbiert und an den Nähten aufgebrochen, um das Fleisch zu entnehmen. Am besten schmecken Durian frisch, auch in Kombination mit anderen Früchten im Obstsalat.