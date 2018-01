Brandenburgs Bevölkerung wächst und altert

Potsdam (dpa) Die Einwohnerzahl Brandenburgs ist im Jahr 2016 um fast 10 000 Menschen gestiegen. Damit lebten Ende 2016 knapp 2,5 Millionen Menschen im Land, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. So zogen 20 900 Menschen mehr in das Land zwischen Elbe und Oder als es verließen. Zudem wurden 20 900 Kinder geboren - der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Jedoch starben mehr Menschen als geboren wurden.

Das Geburtendefizit ließ das Durchschnittsalter im Vergleich zu 2015 weiter ansteigen: um 32 Tage auf knapp 46,9 Jahre. Die jüngsten Einwohner hatte Potsdam mit durchschnittlich 42,7 Jahre. Im Landkreis Spree-Neiße waren es 49,3 Jahre.