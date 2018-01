Ein ganz Flinker unter den 11-Jährigen

Eva Loth

Reetz (BRAWO) Nicht nur bei den Schumachers liegt das Renn-Gen in der Familie, sondern auch bei Familie Scheibel aus Reetz. Der 11-jährige Danilo hat bereits einige Pokale im Motorradbiathlon eingeheimst.

Angesteckt wurde er wohl von seinem Opa Peter Woitas, der mit über 60 Jahren immer noch Rennen fährt. Nach 25-jähriger Rennpause stieg er wieder ins Renngeschehen ein. Der Anstifter war Enkel Danilo. Der saß bereits als kleiner Knirps stundenlang vor dem Fernseher und sah sich Motocrossrennen an. "Opa, du kannst das doch auch, warum fährst du nicht mit", fragte er wiederholt seinen Großvater. Danilo stand, kaum das er laufen konnte, ständig am Gartenzaun und wenn ein Motorrad vorbeifuhr hieß es nur: Boah! "Also war Motorrad einfach nur Boah", erinnert sich Mutter Ina.

Angefangen hat die Rennlust mit dem Fahrrad. Opa Peter hatte ihm auf dem Hof einen kleinen Parcours aufgebaut, aber es ging auch hinaus ins Gelände. Die ersten Pokale hat der Opa selbst gebastelt. Als Danilo das erste Mal auf einem richtigen Motorrad saß, war er vier Jahre alt. Seine Eltern hatten ihm ein kleines Gefährt gekauft. Der Knirps reichte noch nicht einmal mit den Füßen bis auf die Erde. So musste Opa Peter beim losfahren und anhalten Hilfe leisten. Mit der kleinen 50 ccm Maschine ging es durch Opas Garten, auf den Mühlenberg in Reetz und auf eine Strecke in Gräben. Als Peter Woitas sich entschied, wieder Motocross zu fahren, war Enkel Danilo fast immer mit dabei. Und schließlich stand er selbst das erste Mal am Start.

Beim Motorradbiathlon muss der Fahrer verschiedene Bereiche absolvieren, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, nämlich die Startprüfung, das Fahren selbst und das Schießen. Der Teilnehmer muss zur Maschine rennen, diese starten und über eine Lichtschranke fahren. Die Zeit bis dahin wird mit zehn multipliziert und auf die Fahrzeit dazugerechnet. Dann muss mindestens eine Runde gefahren werden, ehe der Fahrende zum Schießen darf. Die Zeit der ersten Runde wird hochgerechnet, so dass der Betreuer weiß, wie viele Runden bei einer Gesamtfahrzeit von etwa 20 Minuten gefahren werden müssen. Wann er zum Schießen gehen will, kann der Fahrer dann selbst entscheiden. Die Kinder schießen mit Lasergewehren. Sechs Schuss hat jeder zur Verfügung, fünf müssen treffen. Für jeden Fehlschuss gibt es Strafsekunden.

Seinen ersten Rennsieg errang Danilo nicht auf Grund des Fahrens, sondern seiner guten Startzeit. Seit 2014 geht er nun an den Start. Gleich im ersten Jahr wurde er mitteldeutscher Meister. Diesen Titel errang er inzwischen dreimal. Aber nicht immer läuft alles glatt, mitunter streikt die Technik und auch die Witterung spielt eine Rolle. Besonders bei Regen ist es schwierig zu fahren. Dabei stört Danilo nicht einmal der Regen selbst, dann wird einfach die Brille hochgeschoben, sondern eher die aufgeweichte Strecke. In diesem Jahr wird er erstmals eine Klasse höher, mit 65 ccm starten. Und solange es Spaß macht, will er weiterfahren. Auch durch einen schweren Unfall seines Opas hat er sich nicht beeinflussen lassen. Angst kennt der 11-Jährige nicht, aber Respekt. Auch Mutter Ina hat keine Angst, wenn ihr Sohn auf die Strecke geht. Und so wird auch in Zukunft des Öfteren der Wohnwagen hergerichtet werden und es geht zu Rennen und Meisterschaften.