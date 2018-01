Koch-Show mit Jahnsfelder Hackbraten auf der Grünen Woche

Ines Weber-Rath

Jahnsfelde (MOZ) Wenn sich ab dem 19. Januar die Welt der Genüsse wieder auf der Internationalen Grünen Woche unterm Berliner Funkturm präsentiert, werden sie mit dabei sein – die Jahnsfelder Bio-Bauern: Zum Messeauftakt am 19. und 20. Januar präsentiert sich die Öko Agrar GmbH Jahnsfelder Landhof an einem Gemeinschaftsstand mit anderen Bio-Bauern in der Bio-Halle 1.2b.

„Schwerpunkt unserer Präsentation werden unsere Fleisch- und Wurstwaren sein“, sagt Frank Prochnow, der Geschäftsführer des Jahnsfelder Landhof. Die Besucher können am Stand, den er gemeinsam mit seinem langjährigen Mitarbeiter Olaf Adam betreut, unter anderem Häppchen der Fleisch- und Leberwurst probieren, die aus dem Fleisch der Jahnsfelder Weiderinder und Deutschen Edelschweine hergestellt und vorwiegend in Gläsern konserviert wird.

„Unsere Wurst hat eine etwas festere Konsistenz, so dass man sie auch in Scheiben schneiden und, in Mehl gewendet, braten kann. Dazu schmecken am besten Stampfkartoffeln“, rät Frank Prochnow. Den Geschmack gekochter Jahnsfelder Bio-Kartoffeln, wie der „Goldmarie“ oder „Ballerina“, können die Besucher der Bio-Halle übrigens auch testen.

Der Jahnsfelder Hackbraten wird auf der Grünen Woche seinen besonderen Auftritt haben: Er wird während der Koch-Shows mit Bio-Spitzenköchen am Mittag (jeweils 12.45 bis 13.15 Uhr) und zur kulinarischen Genussreise (14.15 Uhr bis 14.45 Uhr) auf der Bühne zelebriert.

Im Hintergrund werden auf einer großen Leinwand Bilder vom Leben auf dem Jahnsfelder Landhof im vorigen Jahr künden. Dort haben das Fleckvieh, die Cherolais- und Uckermärker-Rinder, Schweine und Schafe ein fast paradiesisches Leben. Ihr Futter kommt übrigens ausschließlich aus dem eigenen Betrieb, was auch für einen Bio-Betrieb nicht selbstverständlich ist.