Autos geknackt - Werkzeuge weg

Claudia Duda

Oberhavel (OGA) Gleich vier Fahrzeuge von Baufirmen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen worden. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Donnerstag mitteilte, hatten es die Diebe gezielt auf Werkzeuge und elektrische Geräte abgesehen. "Wir vermuten, dass der oder die Täter an den Beschriftungen der Fahrzeuge erkannt haben, dass sich darin wertvolle Geräte befinden könnten und sie deshalb gezielt ausgewählt wurden", erklärte Dörte Röhrs. Dabei handelt es sich um zwei Autos, die in Schildow in der Heidestraße abgestellt waren. Auch in Hennigsdorf und Mühlenbeck wurden Baufirmen gezielt bestohlen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 8 000 Euro beziffert.