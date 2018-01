Maskierte Einbrecher störten bei Inventur

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) In einen Supermarkt am Schwedendamm in Rathenow wurde Donnerstagfrüh eingebrochen. Laut Polizeiinformation waren Mitarbeiter gerade mit einer Inventur beschäftigt, als sie drei maskierte Männer im Objekt bemerkten. Sie waren gewaltsam durch die Eingangstür eingedrungen. Vermutlich hatten die Täter, deren eigentliches Einbruchsziel ein dortiger Zigarettenkiosk war, nicht mit der Anwesenheit des Personals gerechnet. Nachdem sie die Supermarkt-Mitarbeiter bemerkten, drohten sie zunächst mit einer Brechstange, ergriffen dann aber fix die Flucht. Vor dem Supermarkt stand ein Auto bereit, das ein vierter Täter steuerte.