Anne Baum

Berlin (dpa) Ein Junge läuft blutend durch eine Kleingartenanlage. Seine Mutter sei in Gefahr, schreit der Zwölfjährige. Doch für die Frau kommt jede Hilfe zu spät. Gegen ihren Ex-Lebensgefährten hat nun der Mordprozess begonnen.

Erst verschleppte er den Sohn seiner ehemaligen Partnerin, dann brachte er die 35-Jährige um. Rund acht Monate nach dem tödlichen Beziehungsdrama in Berlin-Heiligensee hat der Ex-Lebensgefährte der Frau vor dem Landgericht gestanden. "Ich stach in den Hals", gab der 32-Jährige am Donnerstag zu Beginn des Prozesses zu. "Es ist auch richtig, dass der Sohn meiner ehemaligen Lebensgefährtin durch meine Handlungen Verletzungen erlitt."

Dem Mann werden Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme vorgeworfen. Der aus Bosnien-Herzegowina stammende Angeklagte habe sich nach zweijähriger Liebesbeziehung "ausgenutzt und gedemütigt gefühlt", heißt es in der Anklage. Um die geplante Tötung der Frau "ungestört und in einer für sie ausweglosen Situation" ausführen zu können, habe er dem zwölfjährigen Sohn der Frau aufgelauert.

Es war 10.30 Uhr, als der Junge am 18. Mai 2017 vor seinem Wohnhaus attackiert wurde. Der Angeklagte soll den Zwölfjährigen geschlagen und ihn in eine Gartenlaube entführt haben. "Dort fesselte er den Jungen an Händen und Füßen", heißt es in der Anklage. Er habe das Kind mit einem Socken geknebelt, dann geschlagen, bedroht. "Er nahm dem Jungen die Wohnungsschlüssel ab." Dann soll der Mann angekündigt haben: "Jetzt bringe ich deine Mutter um."

Mit den Schlüsseln des Kindes sei der Mann gegen 11.00 Uhr in die Wohnung der Frau eingedrungen. "Sie saß ahnungslos auf der Couch und erwartete ihren Sohn zurück", so die Anklage. Mit einem Küchenmesser habe er seine ehemalige Partnerin heimtückisch umgebracht.

Mit gesenktem Kopf hörte der mutmaßliche Mörder nun die Vorwürfe. In seiner kurzen Aussage, die der Verteidiger verlas, versicherte der Angeklagte: "Ich bereue meine Taten sehr und schäme mich." Zu seinem möglichen Motiv hüllte er sich zunächst in Schweigen. Sein Anwalt sagte, seinem Mandanten sei wichtig, dass dem Jungen eine Befragung im Prozess erspart bleibe.

Dem Zwölfjährigen war es damals gelungen, sich von den Fesseln zu befreien. Es war 12.30 Uhr, als er blutend und in Todesangst durch die Gartenanlage lief. "Er will meine Mutter umbringen", rief er nach Angaben von Zeugen. Passanten alarmierten die Polizei. "Der Junge war hochgradig traumatisiert", sagte eine Kriminalbeamtin im Prozess. Im Krankenhaus habe er von dem Tod seiner Mutter erfahren. Die Verhandlung wird am 16. Januar fortgesetzt.