Auf einem guten Weg

Stephan Achilles

Brieselang. Als der französische Minister Colbert im 17. Jahrhundert eine Glasmanufaktur gründete, um Spiegel und Fensterscheiben für die Paläste Ludwig XIV. herzustellen, konnte er nicht ahnen, welche Erfolgsgeschichte daraus werden würde. Heute kennt in Frankreich jedes Kind die Compagnie de Saint-Gobain. Mit rund 170.000 Mitarbeitern in 66 Ländern macht das Unternehmen bei der Produktion von Glas, Industriekeramik, Baustoffen und Hochleistungskunststoffen sowie im Baustoffhandel einen Jahresumsatz von rund 40 Milliarden Euro.

Auch in Deutschland ist Saint-Gobain vertreten. Die Firma Raab Karcher und der Dämmstoffhersteller ISOVER gehören ebenso dazu, wie die Marke Rigips und das Werk in Brieselang. Grund genug für den Brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes anlässlich ihres Antrittsbesuchs im Land Brandenburg nach Brieselang einzuladen.

Vor dem Werksrundgang am vergangenen Mittwoch stellten der Geschäftsführer der Saint-Gobain Rigips GmbH Werner Hausmann und der Werksleiter Dr. Sukai Lu die Firma und ihre Produkte vor. Demnach ist die Fabrik in Brieselang mit ca. 140 Beschäftigten das zweitschnellste in Europa und das größte Gipskartonwerk mit nur einer Fertigungslinie. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 125 m pro Minute wird die flüssige Spezialgipsmasse auf den abrollenden Karton gegossen, härtet auf der anschließenden, fast 500 m langen Fließbandstrecke aus und wird schließlich exakt auf Maß geschnitten. Bis zu 25 mm beträgt die Plattendicke. Eine Besonderheit, die es so nur im Brieselanger Werk gibt. Der verwendete Gips kommt aus der Rauchgasentschwefelung in Kohlekraftwerken, vornehmlich aus Vetschau. Es ist also ein Abfallprodukt der Energiegewinnung. Aber auch werkseigenes Recyclat wird erneut verarbeitet. Zukünftig sollen zunehmend Gips- und Gipskartonreste aus Baustellenabbruch wiederverwendet werden. Für den Rohstoff Gips ergäbe sich somit ein umweltfreundlicher, geschlossener Kreislauf. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Jeder kennt Rigips-Platten im Trockenbau, nicht nur für Wände, auch für Fußböden und Decken. Sie können mit wärmedämmenden Materialien beschichtet oder zum Strahlenschutz - z.B. in Röntgenstationen - mit Metallfolien versehen werden. Sie dienen dem Brandschutz, sorgen für eine gute Raumakustik und ein gesundes Klima.

Beim Rundgang durch die riesige Produktionshalle erklärt der Produktionsleiter Asmir Tulic die Abläufe. Etwa 200.000 m2 Gipskartonplatten beträgt die Tagesproduktion. Gerade einmal zwei bis drei Tage reicht die große Gipshalde auf dem Hof. Für die Transporte werden neben Lkw auch der werkseigene Bahnanschluss und Binnenschiffe genutzt. Als Schichtführer auf der Schaltwarte hält Olaf Marut aus Brieselang die Fäden in der Hand. Auf mehreren Monitoren sieht er, was läuft und wo es klemmt. In wenigen Sekunden kann er die Produktion auf andere Maße oder Rezepturen umschalten, was pro Schicht mehrfach erforderlich ist. Bis zu 15 Mitarbeiter sind in einer Schicht tätig. Produziert wird rund um die Uhr. "Normalerweise jedoch nicht sieben Tage die Woche", ergänzt der Produktionsleiter.

Ministerpräsident Woidke und die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes zeigten sich interessiert und beeindruckt. "Ein gutes Beispiel für die deutsch-französische Zusammenarbeit und die Fokussierung auf innovative Techniken", meinte die perfekt deutschsprechende Botschafterin. "Gerade heute ist es besonders wichtig und ein großes Glück, dass unsere Länder erfolgreich zusammenwirken." Dietmar Woidke verwies auf die vom Land geförderten, vielfältigen Kontakte im Deutsch-Französischen Jugendwerk. Jedes Jahr werde mehreren tausend jungen Menschen zwischen drei und 30 Jahren Schulaustausche, Praktika und Begegnungen rund um Sport, Kultur und Wissenschaft ermöglicht. Das gegenseitige Kennenlernen sei ein wichtiger Schritt für die zukünftige Zusammenarbeit der Länder und den Austausch auf allen Ebenen. Bereits jetzt ist Frankreich für Brandenburg der drittgrößte Exportpartner und steht mit 37 Investoren auf dem dritten Platz. Ein guter Weg, zum Nutzen beider Länder.