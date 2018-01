Von Viagra bis Nutria

Jan-Henrik Hnida

Slubice (MOZ) Wie die Suche nach einer Winterjacke auf dem Stadtmarkt „Bazar“ im polnischen Slubice zur exotischen Entdeckungsreise wird.

Trotz des eher milden Winters in Deutschland, warten einige Januartage mit frostigen Temperaturen auf. Also muss eine Winterjacke her – nur woher? Soll ich mich ins Stadtgetümmel schmeißen und im Laden eine Jacke nach der anderen anprobieren – bis ich schwitzend und entnervt aufgebe? Oder lieber schön gemütlich vom heimischen Sessel im Internet bestellen? Dann passt die Größe wahrscheinlich wieder nicht. So ein orientalischer Basar, das wäre es jetzt, da ist das Einkaufen mit all dem Feilschen und den exotischen Gerüchen, den offenen Garküchen und den bunten Stoffen noch ein Erlebnis. Wie wäre es denn mit einem Kurztrip nach Polen, in die Grenzstadt Slubice, wo es noch einen echten „Bazar“ (Stadtmarkt) gibt? Dort werden die Temperaturen auch frostig sein, aber Jacken wird es dort geben. Einfach nur über die Stadtbrücke von Frankfurt (Oder) nach Polen rüber – und fast ist das überdachte Einkaufsparadies erreicht.

Auf den ersten Blick wirken die über 400 Stände, in denen Händler, Imbissbuden und Friseure arbeiten, grau und trist – unästhetischen Funktionsbau aus der Sowjetzeit? Wohl kaum, denn nach einem Brand vor elf Jahren wurde der „Bazar“ neu aufgebaut - der auch spöttisch als „Polen-Markt“ bezeichnet wird.

Ich stehe im Eingang, einer von mehreren Ein- und Ausgängen. Vor mir erstreckt sich eine lange Gasse, in der die Stände wie an einer Perlenkette aufgereiht sind. Seit über 25 Jahren bieten hier Händler ihre Waren feil. Wo gibt es wohl Winterjacken in dem Labyrinth?

Ich schlendere an eher unspektakulären Obst- und Gemüseständen mit prallen Orangen, krummen Gurken, Käse in jeglichen Formen und Gelbabstufungen vorbei. Beim Fleischverkäufer („Rzeznik“ für Schlachter) wird es schon interessanter. Neben Paketen aus blutroten Lachsschinken für „4 Euro pro Stück“ (vieles ist auf Deutsch), geräuchertem Aal und Heilbutt, gibt es ebenso Pferdesalami und Nutria zu kaufen. Letzteres ist das zartrosa Fleisch von Biberratten.

Vorbei am Backstand („Piekarz“), wo fein säuberlich Hefeteigteilchen mit Marmelade aufgetürmt sind und kiloschwere Säcke mit Haselnüssen lagern, bleibe ich beim Hundezubehör stehen. Eine Figur, in der Form eines deutschen Schäferhundes ist mit einem gitterartigen Maulkorb und blauem Gassi-Geh-Geschirr ausgestattet. Beim Nachbarstand gibt es getrocknete Schweineohren, Klauen von Kühen und Widder-Hörner in Plastik zu kaufen. Was der stockähnliche, bräunliche Knorpel sein soll, bleibt mir ein Rätsel.

Kleidung und Schuhe gibt es gefühlt an jedem dritten Stand. Ins Grübeln bringen mich zweifelhafte Marken wie Thor Steinar (Brandenburger Kleidungsmarke, die gerne von der rechtsextremen Szene getragen wird) oder CDs von „Der Lanzer“ (Deutscher Groschenroman, der Zweiten Weltkrieg verherrlicht). Zielen die Verkäufer auf rechts gesinnte Kundschaft ab? Auf sparsame Nazis? Schneiden Sie sich als Polen damit nicht ins eigene Fleisch? Noch nie war ich gedanklich weiter von dem Kauf einer Winterjacke entfernt, als jetzt. Denn neben allerlei Angeboten für billige Zigaretten und Alkohol (wie Flaschen in Granatenoptik) fällt mir das immer wieder kehrende Angebot für männliche Potenzmittel auf.

Beim Pappschild „Viagra-Cobra“ muss ich es wissen: Wo werden die Pillen verkauft? Denn ich sehe nur DVDs. „Hinterm Verkaufstresen habe ich welche“, sagt Szymon. 10 Stück gebe es schon für 15 Euro. „Für Power“, grinst der gewiefte Händler. Im Internet gibt es die roten Pillen für den vierfachen Preis.

Seit 18 Jahren verkauft er auf dem „Bazar“. Für seine DVDs fährt er bis nach Warschau – kauft dort die CDs und packt sie in Slubice selbst in die Hüllen ein.

An den Brand des Markts erinnert er sich noch gut. „Die Dächer waren alle weg“, aber Szymon machte weiter. Sogar internationale Expansionspläne hat er.

Ob bunt, mit Panzerglas oder Handyhandschuhe gegen die Kälte - seine Wand voll verschiedenster Handyhüllen muss ich auch noch begutachten. „Hier verkaufe ich sie dir für 15 Euro“, erklärt der Pole. In Frankfurt würden sie mehr als das Doppelte kosten. Deswegen will er bei der Stadt auf der anderen Seite der Oder anrufen und fragen, wie teuer ein Stellplatz für seine Handy-Artikel ist. Denn die meisten seiner Kunden seien Polen – die deutschen Smartphone-Besitzer will er sich deswegen nicht entgehen lassen.

Skurriles und Gewöhnliches zu günstigen Preisen – das ist mein Fazit über den Slubicer „Bazar“. Auf meiner Entdeckungsreise habe ich zwar keine passende Winterjacke entdeckt – Farbe und Größe waren unpassend – dafür aber Nutria-Fleisch und Kobra-Viagra.