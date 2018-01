Wechselwilliger Walace nicht im HSV-Kader

dpa-infocom

Hamburg (dpa) HSV-Trainer Markus Gisdol verzichtet zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga auf den Brasilianer Walace. Der wechselwillige Mittelfeldspieler steht nicht im Kader für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg.

«Er ist weder körperlich in seinem besten Zustand, vor allem mental nicht hundert Prozent mit dem Kopf bei der Sache», sagte der Coach des Hamburger SV.

Der 22-jährige Wallace hatte in der Winterpause seinen Wechsel erzwingen wollen. Der Olympiasieger, der vor einem Jahr nach Hamburg gewechselt war, war mit drei Tagen Verspätung in das Trainingslager des HSV in Jerez de la Frontera gereist und hatte damit für Ärger beim Tabellenvorletzten gesorgt. Er musste sich bei der Mannschaft entschuldigen. Angeblich haben Flamengo Rio de Janeiro und Atlético Mineiro aus Walaces Heimat sowie Deportivo Alavés aus Spanien Interesse an dem Profi.

Neben dem langzeitverletzten Nicolai Müller fehlen zum Start in die zweite Saisonhälfte noch Albin Ekdal und Lewis Holtby. Der verletzungsanfällige Schwede Ekdal muss wegen einer Innenbandverletzung im Sprunggelenk voraussichtlich drei Wochen pausieren, Holtby wird wegen einer Kapselverletzung am Knie zwei Wochen aussetzen.