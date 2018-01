Nauen (MOZ) Waffe dabei: Einem Mann, der sich am Mittwochmorgen am Amtsgericht in Nauen während einer Verhandlung verantworten sollte, musste im Vorfeld ein sogenanntes Schlagringmesser abgenommen werden. Mitarbeiter der Justiz hatten es entdeckt und die Herausgabe erfolgreich gefordert.Anschließend informierten sie die Polizei. Die Beamten stellten das Messer schließlich sicher.