Auf Erfolgskurs

Silvia Passow

Paaren/Glien (MOZ) Die Börse für Ausbildung und Studium im MAFZ Paaren-Glien ist bereits selbst eine Erfolgsgeschichte. Am Donnerstag fand sie nun zum achten Mal statt. Gleich zwei neue Rekorde können verzeichnet werden. Mit 106 Ausstellern und fast 1400 abgemeldeten Schülern schreibt die Börse weiter an ihrer Erfolgsgeschichte.

Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufen,sowie der 11. bis 13 Jahrgangsstufen informierten sich über noch offene Ausbildungs- und Studienplätze in der Region. Beinahe 1400 Schüler hatten sich angemeldet. Darunter, wie Landrat Roger Lewandowski in seiner Begrüßungsrede betont, beinahe auch alle Gymnasien der Region. Denn erstmals stehen auch die Hochschulen und die Möglichkeiten des dualen Studiums im Fokus der Börse. Auch die Anzahl der Aussteller ist gewachsen. Mit 106 Ausstellern eröffnen sich den jungen Besuchern viele Chancen und Möglichkeiten, sich rund um Ausbildung und Studium zu informieren. "Damit zeigt sich der hohe Stellenwert der Messe", zieht Lewandowski Bilanz.

Von der Börse profitieren die angehenden Auszubildenden oder Studierenden, wie die Betriebe gleichermaßen. Denn: "Auch die Betriebe müssen sehen, wie sie ihre Ausbildungsplätze besetzt bekommen", erläutert der Landrat weiter. Tatsächlich wurde auch im letzten Jahr nicht jede Ausbildungsstelle besetzt. Darauf haben die Unternehmen inzwischen reagiert, erklärt Sabine Amboß von der Agentur für Arbeit. "Die Unternehmen melden freie Ausbildungsplätze sehr frühzeitig bei uns an."

Amboß begleitet die Börse bereits von Beginn an. Sie sieht hier ein einmaliges Forum zur Begegnung, Unternehmen treffen auf ihre künftigen Fachkräfte. Die gestiegenen Anmeldezahlen bestätigen dies. Informationen werden eben doch auch gern vor Ort geholt. Hier auf der Börse kann man sehen, anfassen, erste Kontakte knüpfen. Und auch mit den Auszubildenden der Betriebe ins Gespräch kommen. Erfahrungen aus erster Hand sammeln. Vielleicht den Chef von Morgen kennen lernen. Auch wenn Internet und soziale Medien bei der Informationssuche, auch im Bereich Ausbildungsplatzsuche, einen immer höheren Stellenwert einnehmen. So schauen die jungen Anwärter durchaus, wie die in Frage kommenden Unternehmen im Netz aufgestellt sind, weiß Melanie Speck von der Agentur für Arbeit. Sie verweist hier besonders auf den ländlichen Raum. "Allerdings", wirft Amboß hier ein, "was auch deutlich ins Gewicht fällt, sind die weichen Faktoren." Sich gut aufgehoben fühlen. Das lässt sich auf der Börse für Ausbildung und Studium dann eben doch eher erkunden, als in den Tiefen des Netztes.