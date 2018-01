Mehrere Autos aufgebrochen und gestohlen

LR EIH

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von gleich mehreren Angriffen auf Autos in Eisenhüttenstadt berichtete die Polizei. Mehrfach waren Wagen der Marke Audi betroffen. So ist in der Nacht zu Donnerstag aus dem Fröbelring ein Pkw Audi A 5 verschwunden. Das Fahrzeug soll einen Wert von etwa 15 000 Euro gehabt haben. Ein weiterer Audi A 4 im Wert von 11 000 Euro wurde zwischen Mittwoch, 16.45 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, von einem Parkplatz am Lilienthalring gestohlen.

Außerdem sind Unbekannte am Mittwoch zwischen 16 und 22.30 Uhr in zwei Pkw Audi eingebrochen. Aus einem stahlen sie das Lenkrad samt Lenkradkralle. Die Autos standen im Diesterwegring. Der Schaden wird mit etwa 2200 Euro angegeben. Polizisten sicherten an den Fahrzeugen Spuren.

Aus der Straße der Republik haben Unbekannte zudem in der Nacht zum Mittwoch einen Pkw Mazda gestohlen. Der Schaden ist noch nicht beziffert.