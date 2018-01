Die Löhne steigen, die Preise auch

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Mit der Statistik ist das so eine Sache: Preisbereinigt sind die Tariflöhne im letzten Jahr nur um 0,6 Prozent gestiegen, weil die Inflation deutlich an Fahrt gewonnen hat. Geht also der Aufschwung an den Arbeitnehmern vorbei? Schließlich ist die Wirtschaft real um 2,2 Prozent gewachsen und damit so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr.

Tatsächlich können die Beschäftigten beruhigt sein: Der Unterschied ist mit immer neuen Beschäftigungsrekorden zu erklären. Weil mehr Menschen in Arbeit sind, steigt die Lohnsumme deutlich. Nur verteilt sie sich auf mehr Köpfe, beim Einzelnen kommt also nicht ganz so viel an.

Zudem ist das Wachstum in diesem Jahr ein zentrales Element in den nächsten Tarifrunden. Nicht nur die Metaller fordern sechs Prozent Entgelterhöhung. Wenn das Geschäft brummt, haben die Unternehmen kaum Argumente, knausrig zu sein. Es sei denn, sie seien in einer Branche aktiv, der es nicht so gut geht.

Zudem bringen Lohnerhöhungen wenig, wenn die Preise kräftig steigen. Da ist derzeit mit keiner Beruhigung zu rechnen. Wobei knapp zwei Prozent noch kein Drama sind, sondern nur, was die Europäische Zentralbank als Mindestmaß erwartet. Unerfreulich ist es trotzdem, wenn Lohnerhöhungen einfach aufgefressen werden.