Stadt will neue Blitzertechnik anschaffen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt Eisenhüttenstadt hat im vergangenen Jahr rund 245000 Euro durch Geschwindigkeitsüberwachung und von Falschparkern eingenommen. Damit wurde der Planansatz um gut 20000 Euro unterschritten.

In der Haushaltsprognose im November des vergangenen Jahres war die Kämmerei noch davon ausgegangen, dass der Planansatz für Bußgelder aus der Geschwindigkeitsüberwachung und der Überwachung des ruhenden Verkehrs deutlich verfehlt wird, rund 50000 Euro weniger in die Kasse kommt. Doch in der Endabrechnung ist das Minus geringer. 7411 Knöllchen wurden im vergangenen Jahr ausgestellt, was 120600 Euro Einnahmen erbracht hat. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung wurden 5206 Fälle durch das Blitzerauto der Stadt erfasst. Die Einnahmen belaufen sich auf 124700 Euro. Insgesamt erbrachten Bußgelder und Ordnungswidrigkeiten rund 245000 Euro, geplant waren 266000 Euro.

Die geringeren Einnahmen sind unter anderem dem Umstand geschuldet, dass mehr Blitzer-Bilder nicht verwendet werden konnten, weil der Fahrer oder das Kennzeichen nicht erkennbar waren. Doch Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Ordnungsverwaltung und Bürgerservice, betont: "Das nicht Erreichen des Planansatzes ist nicht ausschließlich auf die Technik zurückzuführen. Vielmehr können wir mit den regelmäßigen Geschwindigkeitsüberwachungen das beabsichtigte Ergebnis der Einhaltung der angeordneten Höchstgeschwindigkeiten erzielen." Denn bei der Geschwindigkeitsüberwachung steht der finanzielle Aspekt nicht im Vordergrund. "Wir bewerten den Einsatz des Blitzerautos nach wie vor hauptsächlich nach dem erzieherischen Effekt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit", betont Martina Harz.

Der Fachbereichsleiterin hebt hervor, dass die verwendete Technik voll einsatzfähig sei. "Sie ist technisch sicher und verfügt über die vom Gesetzgeber geforderten Eichungen bzw. Kalibrierungen." Trotzdem wird in der Stadtverwaltung über eine Neuanschaffung im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung nachgedacht. Es gebe modernere Messtechnik mit der die Bilder besser ausgewertet und verwertet werden können. "Die neueren Systeme, ermöglichen bei unterschiedlichen Licht- und Witterungsverhältnissen höhere Einsatzkapazitäten. Das ist mit unseren jetzigen Geräten eingeschränkt", erklärt Martina Harz.

Die Messstandorte im Stadtgebiet, wo das Blitzerauto steht, liegen im Wesentlichen fest, würden aber regelmäßig überprüft. Martina Harz nennt als absolute Schwerpunkte Straßen vor Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen. Bestehe die Möglichkeit oder Notwendigkeit, kommen auch neue Standorte hinzu. "Je nach Bedarf werden die Prioritäten anhand äußerer Umstände - zum Beispiel wegen Baumaßnahmen oder Umleitungsverkehr - verschoben."

Zwar sind rund 245000 Euro immer noch eine ansehnliche Summe, doch zur Sanierung des Haushaltes tragen diese Einnahmen wenig oder gar nicht bei. Denn den Einnahmen stehen Ausgaben gegenüber für Personal, die Technik und auch die Bearbeitung der Bußgelder. So kostet allein das Leasing für die Blitzertechnik rund 10000 Euro im Jahr. Mit der Verkehrsüberwachung sind in der Stadtverwaltung sechs Mitarbeiter betraut, sowohl für den ruhenden als auch für den fließenden Verkehr. "Das ,Blitzerauto' wird von jeweils einer Überwachungskraft bedient. Grundsätzlich arbeiten alle Mitarbeiter beziehungsweise Mitarbeiterinnen in beiden Überwachungsbereichen", sagt die Fachbereichsleiterin.