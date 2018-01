Polizeibericht Schwedt vom 12.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Mit Drogen und Waffen ertappt

Prenzlau. Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen aus Prenzlau. Dem 16-Jährigen war am Mittwochabend zum Verhängnis geworden, dass er in der Berliner Straße ohne Licht mit dem Fahrrad unterwegs war. Er flüchtete vor den Beamten, die ihn kontrollieren wollten und warf schließlich eine Tasche auf ein Grundstück in Höhe Gerswalder Mühle. In dieser fanden sich eine Schreckschusswaffe, ein Schlagring sowie Drogen und Utensilien zum Drogenhandel und -konsum. Der junge Mann ist der Polizei bereits einschlägig bekannt.

Siebenjähriger Junge von Auto erfasst

Schwedt. Bei einem Unfall auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Schwedt ist am Donnerstagmorgen ein Kind verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der siebenjährige Junge kurz vor 7.30 Uhr plötzlich auf die Fahrbahn getreten und von einem Hyundai erfasst worden. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die 45 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

Verkehrsschild angefahren

Schwedt. Beim Ausfahren aus einer Parklücke in der Lindenallee in Schwedt hat ein Mann mit seinem Opel Vectra ein Verkehrsschild angefahren. Der Pfosten wurde dabei beschädigt.