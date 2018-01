Polizeibericht Bernau vom 12.01.2018

MOZ

Bernau (MOZ) Ladendiebe ertappt

Bernau. Zwei Ladendiebe sind am Mittwochnachmittag in Bernau gefasst worden. Sie hatten zusammen mit einem dritten Komplizen, dem später die Flucht gelang, versucht, in einem Einkaufsmarkt in der Börnicker Chaussee Waren in einem Wert von insgesamt rund 600 Euro durch den Kassenbereich zu schmuggeln. Die Mitarbeiter des Geschäftes hatten aufgepasst und griffen sich die zwei 16 Jahre alten Jugendlichen. Sie wurden vorläufig festgenommen und später zu ihrer Wohneinrichtung in Berlin gebracht.

Vom 16. bis 18. Januar, jeweils von 7.45 bis 16 Uhr, sind der RE 3, der RE 66 von Angermünde und die RB 24 von Eberswalde unterbrochen. In Karow wird ein Mast gesetzt, der zu Zugausfall und Ersatzverkehr zwischen Eberswalde Hauptbahnhof und Bernau sowie Berlin-Lichtenberg/Hauptbahnhof führt. Es fahren Busse von Bernau nach Lichtenberg und die S 2.

Verkehrstipp