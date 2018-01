Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 12.01.2018

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Fahrer flieht und verursacht Unfall

Als Polizeibeamte am Mittwoch gegen 10.20 Uhr einen Pkw VW auf der Kieler Straße für eine Kontrolle stoppen wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Während seiner Fahrt verursachte er zudem an der Kreuzung Leipziger Straße/Heilbronner Straße einen Verkehrsunfall. Später wurde das Auto verlassen auf einem Parkplatz an der Markendorfer Straße gefunden. Trotz Suche mit einem Fährtenhund blieb der Fahrer verschwunden. Das Auto war zuvor in Peine gestohlen worden.

Drei Autos gestohlen

Aus der Straße der Republik in Eisenhüttenstadt haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Pkw Mazda gestohlen. Der Schaden ist noch nicht beziffert. In der Nacht zu Donnerstag ist aus dem Fröbelring ein Pkw Audi im Wert von 15 000 Euro verschwunden. Ein Audi A 4 wurde zudem zwischen Mittwoch, 16.45 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, von einem Parkplatz am Li-lienthalring gestohlen. Dieses Auto soll 11 000 Euro wert gewesen sein.

Zwei Pkw Audi aufgebrochen

Ebenfalls auf Autos der Marke Audi hatten es unbekannte Täter in Eisenhüttenstadt abgesehen. Die Fahrzeuge standen am Diesterwegring und wurden am Mittwoch zwischen 16 und 22.30 Uhr aufgebrochen. Aus einem Fahrzeug nahmen die unbekannten Täter das Lenkrad samt Lenkradkralle mit. Der Schaden wird mit etwa 2200 Euro angegeben.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Berliner Straße in Richtung Stadtzentrum.

Blitzer