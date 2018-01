Polizeibericht Strausberg vom 12.01.2018

LR STR

Strausberg (MOZ) Fußgängerin leicht verletzt

Strausberg. Bei einem Unfall wurde Donnerstagmorgen eine Fußgängerin leicht verletzt. An der Berliner/Ecke Friedrich-Ebert-Straße hatte ein Mitsubishi die 60-jährige Frau angefahren.

Seitenscheibe eingeschlagen

Hoppegarten. Donnerstagnacht schlugen Unbekannte an einem Renault Megane eine Seitenscheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Auto nichts. Sachschaden: ca. 150 Euro.

Betrugsversuch gescheitert

Petershagen-Eggersdorf. Einem Anwohner der Landsberger Straße wurde Dienstagnachmittag per Telefon der Gewinn von über 28 000 Euro angekündigt. Um an das Geld zu kommen, sollte der Rentner Wertkarten kaufen. Der angerufene Mann reagierte richtig. Er legte auf und zeigte den Betrugsversuch bei der Polizei an.