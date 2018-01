Polizeibericht Seelow vom 12.01.2018

MOZ

Seelow (MOZ) Randalierender Sohn in Gewahrsam

Golzow. Einen Mann, der in der Wohnung seiner Eltern in Golzow randaliert und Möbel umgerissen hatte, hat die Polizei am Mittwochabend in Gewahrsam genommen. In dem Zimmer des 30-Jährigen fanden die Beamten Betäubungsmittel und eine Patrone einer Schreckschusswaffe.

Diebe nehmen Treppenstufen mit

Diedersdorf. In einer Baustelle an der B1 bei Diedersdorf haben sich Diebe in der Nacht zum Donnerstag bedient. Sie stahlen Treppenstufen. Der Schaden liegt bei rund 300 Euro.