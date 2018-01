Polizeibericht Freienwalde vom 12.01.2018

MOZ

Freienwalde (MOZ) Unter Drogen am Steuer

Wriezen. Einen unter Drogen stehenden Autofahrer hat die Polizei zwischen Schulzendorf und Wriezen aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war der Skoda, in dem der 20-Jährige saß, aufgefallen. Bei der Kontrolle schlug der Drogenschnelltest positiv an.

Randalierender Sohn in Gewahrsam

Golzow. Einen Mann, der in der Wohnung seiner Eltern in Golzow randaliert und Möbel umgerissen hatte, hat die Polizei am Mittwochabend in Gewahrsam genommen. In dem Zimmer des 30-Jährigen fanden die Beamten Betäubungsmittel und eine Patrone einer Schreckschusswaffe.