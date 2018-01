Polizeibericht Neuruppin vom 12.01.2018

Christian Schoenberg

Neuruppin (MOZ) Betrunkener Mann schlägt Frau

Wittstock/Dosse. Eine handfeste Auseinandersetzung haben sich am Mittwochnachmittag eine 53-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann in Wittstock geliefert. Sie hatten in der Wohnung eines Bekannten an der Alfred-Wegener-Straße Alkohol konsumiert. Dabei kam es zum Streit, wobei der Mann die Frau geschlagen, gewürgt und aus der Wohnung gedrängt haben soll. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der 38-Jährige sehr aggressiv, sodass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Er wurde in Gewahrsam genommen. Der Atemalkoholtest ergab 2,49 Promille.