Zwölf Sieger in einer Prüfung

Andreas Pantel

Neustadt (RA) Die nationale Springprüfung auf dem CSI Neustadt nutzten am Donnersttag zahlreiche Nachwuchsreiter als Einlaufprüfung für das M** der Junior-Future-Tour, das am Freitag ausgetragen wird. Den Sieg sicherte sich Anna Jurisch (Ravensberge) mit Questo Vincitore, die sich mit Legende außerdem den dritten Platz sicherte. Nur 0,01 Sekunden langsamer war die Juniorin Charlotte Höing, die mit Casio für Lentzke an den Start ging.

Die Internationalen Prüfungen beim CSI (Concours de Saut International - Bezeichnung für ein internationales Turnier im Springreiten) in der Graf-von-Lindenau-Halle begannen mit den Amateurtouren. Die Teilnehmer besitzen einen Amateur-Reiterpass, der ihnen ermöglicht, auf internationalem Parkett in ausgewählten Prüfungen reiten zu können, in denen die Profis nicht starten. Die ersten Springen dieser Bronze-, Silber- und Gold-Touren, die jeweils immer etwas höher werden, waren sehr reiter- und pferdefreundlich aufgebaut. Alle Null-Fehler-Ritte wurden auf Platz eins gesetzt. Das waren in der Bronze-Tour zwölf. Zu denen zählte Vanessa Müller (Lentzke) mit Dabea. Sie ist eine Schülerin von Steffen Krehl, der damit seinen ersten Auftritt als Coach meisterte. Zu den Siegerinnen zählte Saskia Ohrmund (Landgestüt Neustadt) mit Quemoy KT.