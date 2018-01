Schifferfrauen bereiten Ball vor

Martin Risken

Marienthal (GZ) Wenn am Sonnabend die Schiffertradition Marienthal 1841 ihren Ball im Gasthof "Der Marienthaler" feiert, dürfen die Schiffsmodelle nicht fehlen, an denen die Schifferfrauen seit Jahrzehnten bunte Bänder befestigen. Sie tragen die Namen von Frauen, deren Männer Binnenschiffer waren oder sind. Zuletzt heftete 2016 eine Schiffersfrau ihr Band an. Früher war es Brauch, eine Saalrunde geben zu müssen, sollte das Band beim Anheften an ein Schiffsmodell herunterfallen, berichtete Bärbel Odermann. Die Frau des Vereinsvorsitzenden Walter Odermann übernahm es auch in diesem Jahr wieder, mit einigen Frauen die Schiffsmodelle für den Ball vorzubereiten. Der Finowmaßkahn "Fahrwohl", das Jugendschiff "Seelöwe" und der Kaffenkahn "Rolf" werden als Modelle schwankend in den Festsaal getragen. Wer mit den Schiffern feiern möchte, ist herzlich willkommen. Noch gibt es Karten für die Veranstaltung, bei der die Gruppe "Chili" zum Tanz aufspielen wird. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Familie Odermann unter 033080 60280.