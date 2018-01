Neues Landambulatorium für Wustermark

Wolfgang Balzer

Nauen (MOZ) Die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe mit ihren knapp 2 000 Mitarbeitern hat im Jahre 2017 nicht nur ihren Konzernumsatzerlös auf 141 Millionen Euro gesteigert, sondern auch die gesundheitliche und pflegerische Betreuung erweitert und verbessert, wie Geschäftsführer Jörg Grigoleit in einem Pressegespräch am Donnerstag informierte.

Dazu gehören unter anderem die Gewinnung eines neuen renommierten Betreibers der Radiologie, die Eröffnung des Gesundheits- und Pflegezentrums in Premnitz und der Erwerb einer gynäkologischen Praxis in Rathenow und einer Praxis für Allgemeinmedizin in Retzow. Stolz ist der Geschäftsführer auch darauf, dass die Soziale Betreuungsgesellschaft und das Wohn-und Pflegezentrum die Qualitätszertifizierung mit Bestnoten abgeschlossen haben. "Es ist unsere Verpflichtung, die gesundheitliche Versorgung im Havelland immer besser sicherzustellen", sagte Grigoleit und informierte über eine ganze Reihe weiterer umfangreicher Vorhaben in diesem Jahr, dem 20. Jahr des Bestehens der Havelland Klinik in Nauen. Dazu gehört die Bauplanung für ein Seniorenpflegezentrum im Wustermark. Im gleichen Ort baut das Medizinische Dienstleistungszentrum ein Landambulatorium, in dem auch fachärztliche Sprechstunden angeboten werden. Physiotherapie und eine Gemeindeschwester sowie ein ambulanter Pflegedienst gehören ebenfalls zum Spektrum des neuen Landambulatoriums, welches eng mit dem Seniorenpflegezentrum zusammenarbeiten wird.

Das medizinische Dienstleistungszentrum der Havellandkliniken beabsichtigt, den Einsatz von nichtärztlichen Praxisassistenten (Schwester Agnes) ebenso zu erweitern wie die Homöopathie und die Naturheilkunde. Weitere Angebote sind in der integrativen Onkologie, in Form von Säuglingssprechstunden, beim Apnoe-Screening und der Allergologie in Vorbereitung.

Umfangreiche Vorbereitungen zur Neuordnung und Erweiterung des Rettungsdienstes plant die Havellandkliniken Unternehmensgruppe in diesem Jahr. So ist vorgesehen, weitere Rettungswachen einzurichten. Probleme sind bereits absehbar in Falkensee, Nauen und Rathenow. In Brieselang muss ein neuer Standort gefunden werden. Noch weitere organisatorische Veränderungen sollen laut Grigoleit sichern, dass die Rettungssanitäter innerhalb der vorgegebenen fünfzehn Minuten beim Patienten sind. Beabsichtigt sind sowohl die personelle Erweiterung als auch die Anschaffung zusätzlicher Rettungswagen. Bevor steht die Anschaffung von modernsten Rettungswagen der neuen Generation mit standardisierter Ausrüstung. Die ersten sollen noch in diesem Jahr in Dienst gestellt werden.

"Einerseits nimmt der Bedarf an qualifizierter Pflege ständig zu, andererseits ist es derzeitig fast unmöglich, dafür Fachkräfte zu finden", nannte Grigoleit ein ständig zunehmendes Problem. Bisher bildet die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe in Selbelang in einer Klasse jährlich 24 Pflegekräfte aus. Ab Oktober soll, so das zuständige Ministerium zustimmt, ab Oktober eine zweite Klasse mit der Ausbildung beginnen. Diese allerdings mit integrativer Pflegeausbildung. Nach 3.5 Jahren Ausbildungszeit werden die Absolventen zwei Abschlüsse erlangen: in der Gesundheits- und Krankenpflege und in der Altenpflege. "Dieses Modell basiert auf dem Stuttgarter Modell der Robert Bosch Stiftung und Nauen wird der erste derartige Standort in Brandenburg sein", betonte Grigoleit und informierte, dass noch im Sommer dieses Jahres in Nauen gegenüber der Nauener Klinik eine Pflegefachschule mit einem Investitionsvolumen von vier Millionen Euro gebaut wird. Im gleichen Bereich entsteht für ebenfalls vier Millionen Euro und ohne Fördermittel ein Gesundheits- und Verwaltungszentrum. Hierin wird die Apotheke aus der Ketziner Straße ebenso einziehen wie das erste Medizinische Dienstleistungszentrum mit Arztpraxen, das sich derzeitig noch im ehemaligen Krankenhausgebäude befindet. Es wir zwar keine Kaufhalle sein, aber im Gebäude wird es eine Verkaufseinrichtung geben, in der sowohl Patienten als auch das Personal, Besucher und Senioren einkaufen können.

Insgesamt blickt die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe seit dem Bau des neuen Nauener Krankenhauses auf eine kontinuierlich gute Entwicklung zurück. Als Beispiele nannte der Geschäftsführer die Konzernumsatzerlöse, die sich von 2013 bis 2017 von 113 auf 141 Millionen Euro erhöhten. Im gleichen Zeitraum kümmerten sich statt 1593 nunmehr 1894 Mitarbeiter um die Gesundheit der Havelländer. Ende des Jahres werden es durch die vielen genannten zusätzlichen Angebote in der Unternehmensgruppe etwa 2000 sein.

Und schon heute lädt Geschäftsführer Jörg Grigoleit am 23. Juni zu einem großen Fest anlässlich des Jubiläums 20 Jahre Klinik am Standort Nauen ein. Über das Jahr verteilt kündigte er weitere Veranstaltungen an.