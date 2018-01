Dreimal hoch auf die Drillinge

Sergej Scheibe

Berlin-Buch (MOZ) Das ist ganz selten, drei Kinder auf einmal! Was die junge Mutter Carolin gedacht hat, als sie von der Schwangerschaft mit Drillingen erfuhr? "Daran kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern. Das war schon ein bisschen ein Schock!" Heute machen die Mutter und auch Christopher, der Vater, einen ziemlich gelassenen und sehr glücklichen Eindruck. Die Schwangerschaft verlief gut und Emmi, Lotte und Pauline kamen in der 32. Woche zwar zu früh, aber gesund genau am Nikolaustag zur Welt. "Nach den ersten etwas bangen Tagen geht es unseren Töchtern inzwischen sehr gut, und wir werden bald entlassen", erzählt die Drillingsmama. Das Helios-Klinikum, das im vergangenen Jahr 103 Zwillings- und zwei Drillingsgeburten betreute, ist mit Kinder-Intensivstation und dem Perinatalzentrum gut auf schwierige Schwangerschaften vorbereitet. Auch das gab für die junge Familie den Ausschlag, die drei Mädchen in Buch zu entbinden.

Professor Dr. Michael Untch, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie: "Der Platzmangel in der Gebärmutter macht sich spätestens ab der 30. Schwangerschaftswoche bemerkbar. Denn es müssen ja nicht nur die drei Platz haben, sondern auch der Mutterkuchen und das Fruchtwasser. Deshalb ist eine Entbindung meist unter 33 Schwangerschaftswochen notwendig. Die Frühgeborenen müssen intensiv überwacht werden." Aber die drei Mädchen konnten nach dem Kaiserschnitt alle selbstständig atmen.