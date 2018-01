Heiraten künftig im klimatisierten Trauzimmer

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Seit Jahren steht das Thema immer wieder auf der Agenda - eine Klimaanlage fürs Trauzimmer im Rathaus der Kurstadt. In diesem Jahr soll es damit klappen. Die Investition ist jedenfalls im Haushalt eingeplant. Dem müssen die Stadtverordneten allerdings noch zustimmen.

Vor allem in den Sommermonaten ist es im Trauzimmer, das sich auf der zum Markt gelegenen Seite des Rathauses befindet, kaum auszuhalten. Temperaturen um die 38 bis 40 Grad Celsius seien keine Seltenheit, weiß Standesbeamtin Gabriele Henning aus langjähriger Erfahrung. Sie denke da nicht in erster Linie an sich und an ihre Kollegin, Brunhilde Deinhardt, sondern vor allem an die Brautpaare und deren Gäste. Das sei schon eine Herausforderung für alle. Abhilfe kann eine Klimaanlage schaffen.

Wie Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt, wird das Thema in diesem Jahr angegangen. So soll es eine Lösung für den kompletten vorderen Gebäudeteil geben. Die Kosten dafür waren bereits im Haushalt 2017 eingestellt. "Wir sind in der Vorbereitung aber nicht soweit gekommen, dass wir die Maßnahme ausschreiben konnten. Wir werden die Mittel zur Durchführung der Investition in den Haushalt einstellen", so Ralf Lehmann, so dass das Vorhaben umgesetzt werden kann.