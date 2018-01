Die Zusammenarbeit klappt nicht mehr

Eva-Martina Weyer

Groß Pinnow (MOZ) Sigrun Kriegbaum ist nicht mehr Mitglied im Amtsausschuss Gartz. Das hat die Mehrheit der Gemeindevertreter von Hohenselchow-Groß Pinnow beschlossen. Viele Zuhörer verfolgten die Sitzung. Etliche waren empört über die Verfahrensweise und das Ergebnis.

Eine angespannte Atmosphäre herrschte am Mittwochabend auf der Sitzung der Gemeindevertreter. Zum zweiten Mal lag ein Abwahlantrag gegen Sigrun Kriegbaum vor. Das Thema ihrer Abwahl sorgt seit Wochen in den Orten des Amtes Gartz für Debatten. Entsprechend groß war das Interesse von Gartzer Stadtverordneten, Mitgliedern des Amtsausschusses und Dorfbewohnern an der neuen Sitzung.

Nachdem im November ein Antrag gescheitert war, hatte jetzt Michael Jäger die Abwahl von Sigrun Kriegbaum angeschoben. Sie lasse sich nicht dazu bewegen, die Interessen der Gemeinde zu vertreten, heißt es in seinem Antrag. Jäger verlas eine persönliche Erklärung. "Die Diskussion in den sozialen Netzwerken und Medien hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich bin erschüttert, dass mein Antrag dem Amtsdirektor dienen soll. Das weise ich aufs Schärfste zurück", sagte er.

Einwohner des Amtes Gartz sehen aber einen Zusammenhang zwischen den Anträgen gegen Sigrun Kriegbaum und der im April bevorstehenden Wahl des Amtsdirektors. Dazu soll es eine Vorentscheidung auf der Amtsausschusssitzung am 13. Februar geben. Zwölf Ausschussmitglieder müssen beschließen, ob der Posten ausgeschrieben wird. Und so wollte denn Lutz Timm in der Einwohnerfragestunde wissen, warum die Sitzung der Gemeindevertreter vom 14. Februar auf den 10. Januar vorgezogen worden ist. "Der heutige Sitzungstermin hat mit einer Grundsatzentscheidung zu tun über eine Investition auf dem ehemaligen Oderschrottgelände. Hier steht am 23. Januar ein Termin im Ministerium an", antwortete Bürgermeister Norbert Dittmann. Zuhörer mochten das nicht glauben. Tatsächlich aber kann ein Bürgermeister bei Bedarf Sitzungen einberufen. Auf die weiteren Fragen von Lutz Timm, zum Beispiel ob der Gemeinde durch das Verhalten von Sigrun Kriegbaum ein Schaden entstanden ist, antworteten Dittmann und die Gemeindevertreter für Lutz Timm nicht zufriedenstellend. Andy Skara sagte: "Wir haben das Gefühl, dass unsere Meinung aus Hohenselchow durch Sigrun Kriegbaum im Amtsausschuss nicht ordentlich vertreten wird." Norbert Dittmann ergänzte: "Die Zusammenarbeit klappt nicht mehr." Sigrun Kriegbaum rief: "Bin ich jetzt Staatsfeind Nummer 1? Es wird nicht auf den Punkt gebracht, warum ich abgewählt werden soll."

Da schlug Gemeindevertreter Dirk Helwig vor: "Lasst uns am 14. Februar über den Abwahlantrag entscheiden." Doch die meisten seiner Kollegen gingen da nicht mit und stimmten schließlich für eine Abwahl von Sigrun Kriegbaum.

"Die haben überhaupt keinen Anstand", entfuhr es da Zuhörerin Sylvia Steinhauser. Mit Sachlichkeit mischte sich Sigrun Kriegbaum als Gemeindevertreterin in den weiteren Sitzungsverlauf ein. Von dieser Funktion zurücktreten will sie nicht. Wer an ihrer Stelle im Amtsausschuss wirken soll, ist noch nicht bekannt.