Wenn Widerlager heiraten

Investitionen im Niederbarnim:



■ Das Projekt Nordkreuz-Karow wurde ursprünglich auf rund 200 Millionen Euro beziffert. Außerdem ergänzt die Bahn AG einen 3,1 Kilometer langen Abschnitt um ein zweites Fernbahngleis und baut 13 Brücken neu. Die Strecke sollte Anfang April 2018 wieder freigegeben werden.

■ Parallel zum Kreuz sind 13 Brücken von Buch bis Bernau zu erneuern, die über hundert Jahre alt sind. Die Brücke Bahnhofstraße Röntgental, die Pankebrücke kurz vor Zepernick, die am Feldweg an der Schönower Straße und Schönerlinder Straße in Panketal folgen. Auch versucht die DB Netz laut Bauleiter Jens Kulecki, die Brücke über die Wiltbergstraße in Berlin-Buch im Zuge der aktuellen Straßenbausperrung umzusetzen. Später folgt dann die Brücke Pöllnitzweg.

■ Noch prüft die Bahn, wie sie die sechswöchige Sperrung der S 2 im Früh- oder Spätsommer in die parallel geplanten Arbeiten auf der Autobahn 114 und der Ortsdurchfahrt der B 2 in Malchow gestalten und Pendler entlasten kann. Bis Ende Januar soll dazu ein Terminplan vorliegen.