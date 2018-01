Trippen verkauft Schuhe jetzt auch in Manhatten

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Die Zehdenicker Schuhmanufaktur Trippen verkauft ihre Designerschuhe jetzt auch mitten in Manhattan. Fünf Häuserblocks vom berühmten Broadway entfernt eröffnete Firmenchef und Gründer Michael Oehler an der Mulberry Street noch vor Weihnachten den ersten Trippen Partner Shop. Bei einem Glas Champagner und Musik von DJ Wallah hatten Trippen-Fans die Möglichkeit, Oehler persönlich kennenzulernen und einen Blick auf die Kollektion im ersten Partner Shop in den USA zu werfen. Auch in Berlin investiert Trippen wieder. Am 16. Januar wird in der Potsdamer Straße 100 ein eigener Concept Store samt Project Space eröffnet. "Das neue Storekonzept beinhaltet Kooperationen mit anderen Designern, Kunst- und Designausstellungen sowie wechselnde Events", so Unternehmenssprecherin Vanessa Wunsch. Die neue Location soll Raum für kreative Ideen bieten und Plattform für andere Designer und Künstler sein.

Trippen hebt sich mit seiner Firmenphilosophie sehr von anderen Schuhfirmen ab, was auch die Herstellung der Schuhe in Deutschland ermöglicht. "Wir verbinden höchste Designansprüche mit Umweltbewusstsein und sozialer Verantwortung. Konstruktion und Schnitttechnik sind einzigartig. Wir produzieren ausschließlich in unserer eigenen Produktion im brandenburgischen Zehdenick", so Wunsch. Die mehr als 2 000 Modelle werden nicht saisonal ausgewechselt, sondern sind permanent erhältlich.

Kunden können ihren Lieblingsschuh auch Jahre später nachbestellen und dabei zwischen einer großen Auswahl an verschiedenen Lederarten und Farben wählen.