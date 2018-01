Großer Empfang von Bundeswehr und Kreisstadt

Dietmar Rietz

Prenzlau (MOZ) Der gemeinsame Neujahrsempfang des Bürgermeisters der Stadt Prenzlau mit dem Kommandeur des Fernmeldebataillons 610 hat in Prenzlau Tradition. Bürgermeister Hendrik Sommer begrüßte in diesem Jahr erstmals an der Seite von Oberstleutnant Tobias Jahn die rund 1000 Gäste der Veranstaltung in der Uckerseehalle.

Tobias Jahn hatte die Führung des Fernmeldebataillons 610 im Oktober letzten Jahres übernommen. Für ihn war der Empfang somit eine Premiere. Zu Jahns ersten gemeinsamen Terminen mit dem Bürgermeister gehörten die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge und eine Aktion auf dem Prenzlauer Weihnachtsmarkt. Der Bataillonskommandeur und Standortälteste sagt: "Ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden und habe gleich in den ersten Tagen erlebt, wie gut Bundeswehr und Stadt in Prenzlau zusammenarbeiten."

Zu den Themen des Jahres 2017, auf die Bürgermeister Hendrik Sommer am Donnerstagabend zurückblickte, gehörten die gestoppte Kreisgebietsreform und die Bürgerbeteiligung, die sich in Prenzlau in den zurückliegenden Jahren entwickelte und künftig fortgesetzt werden soll.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung erinnerte Sommer an die Neueröffnung der Firma Boryszew am neuen Standort und die Auszeichnung des Unternehmens mit dem Zukunftspreis des Landes.