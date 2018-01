Sieben Seekonzerte 2018

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Freunde unterhaltsamer Blasmusik können sich auch in diesem Jahr wieder auf die beliebten Müllroser Seekonzerte freuen. An sieben Tagen lädt der Musikverein Müllrose zwischen Pfingsten und dem 1. September zu den Seekonzerten ein. Erstmal wird die Reihe nicht am letzten Wochenende im August, sondern am ersten Wochenende im September mit dem Zapfenstreich beendet. Damit überschneidet sich der Zapfenstreich nicht länger mit dem Stadtfest in Eisenhüttenstadt und mit der "Langen Nacht" in Beeskow.

Das Eröffnungskonzert findet am Pfingstmontag auf der Seepromenade statt. Weitere Konzerte sind am 3. Juni, am 1. Juli, am 22. Juli, am 5. August (zum Müllroser Seezauber), am 19. August und der Zapfenstreich am 1. September statt.