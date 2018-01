Lkw-Bergung dauert Stunden

LR Bee

Alt Golm (bs) Nach einem Lkw-Unfall ist die B168 auf Höhe Alt Golm am Donnerstag kurzzeitig komplett gesperrt worden. Der Fahrer des 40-Tonners war am Morgen gegen 7 Uhr in den Straßengraben gefahren, nachdem er aus einer Nebenstraße gekommen war. Auch Verkehrsschilder wurden dabei beschädigt. Die Bergung des Sattelschleppers, der keine Ware geladen hatte, zog sich nach Angaben der Polizei bis gegen 13 Uhr hin. Bevor der Abschleppdienst eintraf war die Fahrbahn in Richtung Beeskow gesperrt, der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Höhe des Sachschadens wurde mit rund 5000 Euro angegeben.