Naturpark bietet FÖJ-Stelle an

LR

Storkow (bs) Der Naturpark Dahme-Heideseen sucht zum 1. September einen Interessenten für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). Einsatzort für die Zeit von zwölf Monaten ist das Besucherzentrum des Naturparks auf der Burg Storkow. Dort gibt es Einblicke in die verschiedenen Aufgabenfelder mit neuen Erfahrungen in den Gebieten Natur, Umwelt und auch Tourismus. Denn möglich ist auch die Mitarbeit in der benachbarten Tourist-Info und bei Veranstaltungen auf der Burg.

Weitere Informationen unter Telefon 033678 73228 oder an E-Mail besucherzentrum@storkow.de