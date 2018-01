Einbrecher im Stadtgebiet unterwegs

LR

Fürstenwalde (MOZ) Die Polizei hat am Donnerstag von drei Einbrüchen im Stadtgebiet von Fürstenwalde berichtet. Am Mittwoch wurde sie davon in Kenntnis gesetzt, dass Unbekannte gewaltsam in einen Bungalow in der Gartenanlage Nordost in der Rawitscher Straße eingedrungen sind. Zum Diebesgut gehören ein Laptop und diverse Modellbahnteile. Der Schaden: ca. 1600 Euro. In der Zeit von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, verschafften sich Täter Zutritt in ein leerstehendes Einfamilienhaus Am Stadtpark und entwendeten Kupferrohre und einen Bohrhammer der Firma "Bosch". Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. In der Nacht zum Donnerstag drangen Unbekannte in eine Baustelle in der Gersdorffstraße ein. Dort stahlen sie Werkzeuge und Baumaterial und hinterlassen einen Schaden von rund 2300 Euro.