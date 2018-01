Sternsinger sammelten 5410 Euro

LR

Fürstenwalde (us) Mit 5410 Euro kam bei der jetzt zu Ende gegangenen Sammlung der Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist ein neuer Spendenrekord zusammen. Diakon Rui Wigand freute sich: "Es war beeindruckend zu erleben, wie sich so viele Menschen für diese großartige Spendenaktion für Kinder begeistern lassen." Das Geld ist für benachteiligte Kinder in aller Welt bestimmt. Insgesamt waren 16 Mädchen und Jungen als die "Heiligen drei Könige" an vier Tagen mit sieben Begleitern in Fürstenwalde, Bad Saarow, Mönchwinkel und weiteren Orten unterwegs. Unzählige Male hatten sie ihre Lieder gesungen und "20*C+M+B+18" ("Christus Mansionem Benedicat", Christus segne dieses Haus) über Türen geklebt.