Jeder zweite Brandenburger sorgt fürs Alter vor

Jörg Schreiber

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Hälfte der Brandenburger - genau 52 Prozent - sorgt privat für ihren Lebensabend vor. Am häufigsten nutzen die Brandenburger dafür Betriebsrenten (34 Prozent), Lebensversicherungen (30 Prozent) und Riester-Rente (29 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Commerzbank.

Doch trotz privater Vorsorge fühlen sich nur 22 Prozent der Brandenburger ausreichend abgesichert. Damit liegt das Bundesland im bundesweiten Mittelfeld. "Viele Brandenburger sorgen sich, ob sie ihren Lebensstandard im Alter halten können", erklärte Andreas Leiteritz, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank Cottbus. "Trotzdem bleibt private Altersvorsorge für viele ein rotes Tuch."

Häufigster Grund, das Thema zu meiden: Jeder dritte befragte Brandenburger gab an, nicht ausreichend Mittel für die private Altersvorsorge zu haben. "Viele denken, dass sie viel Geld zur Seite legen müssen", sagte Leiteritz. Doch schon kleinere Beträge regelmäßig angelegt würden über die Jahrzehnte eine ansehnliche Summe erbringen. Wichtig sei, möglichst früh mit dem Sparen zu beginnen.

Weitere 32 Prozent der Befragten gaben an, dass sich Sparen bei den gegen null tendierenden Zinsen für sie nicht mehr lohne. 22 Prozent erklärten, dass ihnen die Alternative - also vor allem die Geldanlage in Aktien - zu riskant sei. Elf Prozent äußerten, sich nicht festlegen zu wollen, weil sie das Geld möglicherweise früher bräuchten. Schließlich erklärten neun Prozent, lieber in eine Immobilie statt in Altersvorsorgeverträge zu investieren.