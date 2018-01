Angetrunkene Frau verursacht Zusammenstoß

Umland

Erkner/Rüdersdorf (je) Eine angetrunkene Autofahrerin ist in der Nacht zum Donnerstag, gegen 0.20 Uhr, auf der A 10 zwischen Erkner und Rüdersdorf mit einem anderen Auto kollidiert. Die 21-jährige Audi-Fahrerin aus der Nähe von Karlsruhe war auf der mittleren Spur in Richtung Rüdersdorf unterwegs, als sie mit einem VW kollidierte, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Polizeibeamte stoppten die Frau. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest. Ein entsprechender Test zeigte einen Wert von 1,7 Promille. Anschließend ging es zu einer Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.