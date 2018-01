LR FRA

Frankfurt (Oder) (MOZ) Über den in diesem Jahr anstehenden Umbau und die Sanierung ihrer Gebäude in der Großen Scharrnstraße wird die Wohnungsbaugenossenschaft im Rahmen der nächsten Sitzung des Stadtteilforums Mitte am 18. Januar informieren. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Hauptgebäude, der Europa-Universität, Raum 162 (Große Scharrnstraße 59a).

Zudem wird Ronni Haase von der Lebenshilfe die "Gute Stube" im Pablo-Neruda-Block 2 als neue Einrichtung in der Innenstadt vorstellen. Dritter Punkt auf der Tagesordnung ist die Vorbereitung der Sitzung am 19. Februar, zu der die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl eingeladen sind, um über Innenstadtthemen zu diskutieren. Die Sitzung ist öffentlich, alle interessierten Frankfurter sind eingeladen.