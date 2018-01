Zebrastreifen ersetzt Ampel

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (bw/mw) Das lange Warten hat ein Ende: Der neue Zebrastreifen auf der Fürstenwalder Bahnhofsstraße ist fertig. Viele Kinder nutzen ihn auf dem Weg von der Goßmann-Grundschule in den Hort Wirbelwind. Eltern, Horterzieher und die Stadtverwaltung hätten sich die Anlage allerdings schon wesentlich früher gewünscht. Bereits im April 2017 ging der entsprechende Antrag an den Landkreis, hatte Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, im August 2017 mitgeteilt.

Der Überweg ersetzt die alte Ampelanlage. Sie hatte Bestandsschutz, musste aber im Zuge der Baumaßnahme an Bahnhof- und Bebel-Straße abgebaut werden. Für eine neue gab es keine Genehmigung. Nach Verkehrszählungen empfahl ein Gutachter einen Zebrastreifen einzurichten, das Straßenverkehrsamt stimmte nach intensiver Beratung zu. Dafür mussten Borde gesenkt und Stromleitungen für Lichtmasten verlegt werden. Wegen Lieferengpässen verzögerte sich der Fertigstellungstermin. Und jetzt müssen sich einige Autofahrer offenbar erst an den neuen Zebrastreifen gewöhnen - viele fuhren trotz wartender Jungen und Mädchen - bepackt mit schweren Schultaschen - einfach weiter. Laut Straßenverkehrsordnung sind Fahrzeugführer zwar nicht generell verpflichtet, am Zebrastreifen zu halten. Wenn Fußgänger ihn nutzen wollen, müssen sie dies aber tun. Die Maße eines Fußgängerüberwegs sind genormt. Die Breite beträgt 2,30 Meter. Die Streifen sind 50 Zentimeter breit, ebenso die Abstände zwischen den Streifen.

