Freitod nach Rezept des Hausarztes

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Eine verzweifelte Patientin bittet ihren Hausarzt, ihr ein starkes Schlafmittel für den Selbstmord zu verschreiben und keine lebenserhaltenden Maßnahmen einzuleiten. Nun muss er sich wegen Sterbehilfe vor Gericht verantworten.

Die Nachricht, dass Anja K. 150 Schlaf-Tabletten geschluckt hat, erreicht Christoph T. am 16. Februar 2013 per SMS. Der Hausarzt macht sich sofort auf den Weg in ihre Berliner Wohnung. Seine Patientin hat ihm extra einen Schlüssel gegeben. Als T. die 44-Jährige tief komatös auf dem Bett liegen sieht - den erwarteten Abschiedsbrief und die Tabletten-Schachteln auf dem Nachttisch - ruft er weder Notarzt noch Feuerwehr. Denn der Mediziner weiß: Anja K. will aufgrund einer schweren chronischen Darmentzündung sterben. Das hat sie ihm mehrmals mitgeteilt. Seit Jahrzehnten leidet sie an starken Schmerzen. Kein Therapieversuch hat je angeschlagen.

Die 150 Tabletten des betäubungsmittelähnlichen Schlafmittels, das sie mit der Zeit für ihren Tod gesammelt hat, hat er ihr auf ihre Bitten hin verschrieben.

Als Allgemeinmediziner hat Christoph T. einen Eid geschworen, alles zu tun, um Leben zu retten. "Als Arzt bin ich aber nicht berechtigt, eine Zwangsbehandlung gegen den Willen eines Patienten durchzuführen", sagt der 68-Jährige am Donnerstag auf der Anklagebank des Berliner Landgerichts.

Dort wird ihm nun Beihilfe zum Selbstmord vorgeworfen. Christoph T. ist geständig. Mit festem freundlichem Blick begegnet er Staatsanwaltschaft, Richtern und Journalisten. "Ich bin überzeugt, dass ich ethisch und rechtlich richtig gehandelt habe", sagt der Hausarzt aus Berlin.

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sterbehilfe ist in Deutschland immer noch verboten. "Für Tötung auf Verlangen stehen sechs Monate bis fünf Jahre", erklärt Staatsanwältin Silke van Sweringen. An fünf Verhandlungstagen will sie nun klären, ob Christoph T. nicht nur lebensrettende Maßnahmen unterlassen hat, sondern vielleicht sogar aktiv bei Anja K.s Selbstmord geholfen hat.

Denn die Gerichtsmediziner fanden bei der Leichenschau nicht nur das starke Schlafmittel, sondern auch ein Arzneimittel gegen Erbrechen. "Das könnte injiziert worden sein, damit die Patientin diese große Anzahl der Tabletten überhaupt bei sich behält", erklärte die Staatsanwältin.

Ein weiterer wichtiger Punkt für das Gericht ist die unterlassene Hilfeleistung. Ein Urteil des Bundesgerichtshofes aus den 80er-Jahren entlastet zwar Ärzte, die Medikamente verschreiben, aber nur, wenn sie ihre Patienten dann alleine lassen.

Doch der Tod von Anja K. zog sich fast über drei Tage hin. Ihr Hausarzt fährt mehrmals in ihre Wohnung. Als er auch am zweiten Tag keine Veränderung des komatösen Zustands seiner Patientin feststellen kann, besucht er sie morgens, mittags, abends. Einem Polizeibeamten berichtet T. später, dass er in dieser Zeit auch die Mutter sowie den Sohn von Anja K. verständigt hat. Am dritten Tag stellt der Hausarzt um 4.30 Uhr den Tod von Anja K. fest.

Dass ihm diese Art von Sterbebegleitung nun vor Gericht vorgeworfen wird, findet T. absurd. Die Patientin, die zu ihm in 13 Behandlungsjahren ein sehr großes Vertrauensverhältnis aufgebaut habe, habe sich in ihrer Verzweiflung vor eine S-Bahn werfen wollen, berichtet T. nach dem ersten Verhandlungstag auf dem Gerichtsflur. "Sie war in allergrößter Not. Sie in solch einer Situation alleine zu lassen, das halte ich für moralisch unvertretbar."

Um seine Approbation als Arzt muss er nicht mehr fürchten. Seit 2015 ist er im Ruhestand. Doch für seinen Anwalt ist es auch eine gesellschaftlich-politische Frage, die er notfalls vor dem Bundesgerichtshof (BGH) klären will. Gegen das Gesetz, das die Beihilfe zum Suizid unter bestimmten Bedingungen unter Strafe stellt, lägen derzeit elf Verfassungsbeschwerden vor, sagt der Jurist. "Gerade für Ärzte wie meinen Mandaten beinhaltet es viele Unsicherheiten und Widersprüche", so der Anwalt.