Drei gesuchte Männer festgenommen

Karin Sandow

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bundespolizisten haben am Mittwoch drei gesuchte Männer auf der Autobahn gestellt und damit sechs Haftbefehle vollstreckt.

Zunächst hatten die Beamten Mittwochnacht einen Mann in einem Reisebus an der Raststätte Biegener Hellen kontrolliert und festgestellt, dass der 41-Jährige wegen besonders schweren Diebstahls verurteilt worden war. Weil er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 816 Euro begleichen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.

Wenig später wurde in einem Pkw an der Anschlussstelle Mitte ein 29-Jähriger gestellt, der wegen Diebstahls verurteilt worden war. Er wurde in eine naheliegende Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der dritte Mann, ein 42-Jähriger, der ebenfalls in einem Reisebus saß, wurde bereits vierfach gesucht. Er war von den Staatsanwaltschaften Kassel, Oldenburg und Verden sowie vom Amtsgericht Diepholz wegen Diebstahls und räuberischen Diebstahls zu insgesamt 3200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Auch er konnte keine der Strafen zahlen und kam in eine Justizvollzugsanstalt.