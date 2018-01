Umland

Fürstenwalde (us) Mit 5410 Euro kam bei der jetzt zu Ende gegangenen Sammlung der Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist ein neuer Spendenrekord zusammen. Das Geld ist für benachteiligte Kinder in aller Welt. 16 Mädchen und Jungen waren in Fürstenwalde, Bad Saarow, Mönchwinkel und weiteren Orten unterwegs.