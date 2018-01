Die Galerie eines Kunstbanausen

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es überrascht ihn selbst ein bisschen, dass auf der aktuellen Einladungskarte zur Vernissage am Sonnabend eine 30 steht. 30 Mal hat Stefan Kunigam in den vergangenen sieben Jahren einen Künstler eingeladen, mit ihm Bilder gehängt, Wein für die Vernissage besorgt und zum Abbau ein kleines Frühstück organisiert. "Man kann auch ein bisschen süchtig werden", sagt der Diplom-Ingenieur, der sich im vergangenen Jahr aus seinem Büro, das im gleichen Haus am Frankfurter Baumschulenweg sitzt, zurückgezogen hat. Seitdem hat er noch mehr Zeit für die Kunst; acht Ausstellungen liefen im vergangenen Jahr, acht sind für dieses geplant.

Am Sonnabend bei der Eröffnung der Schau mit Werken von Axel Ohmert wird Stefan Kunigam den "besten Künstler, den ich je hatte" vorstellen. Er sagt das bei jeder Vernissage, über die Berliner Malerin Agnes Brigitte Schröck genauso wie über den Grafiker Karl-Heinz Labes oder zuletzt die Künstlerin Sabine Barber, die gemeinsam mit ihrem Sohn, dem Comic-Professor Georg Barber alias Atak, ausstellte. Kunigam will sich damit nicht anbiedern, er meint es ernst, egal ob die von ihm eingeladenen Künstler Autodidakten sind, studierte Meister, ob sie am Anfang oder am Ende ihres Lebenswerkes stehen.

"Ich war und bleibe ein Kunstbanause", sagt Kunigam - natürlich ist das ein bisschen kokett. Doch tatsächlich nähert er sich immer mit großer Unvoreingenommenheit den Werken seiner Gäste.

"Warum hast du das dreimal gemalt?", fragt er beim Aufbau in dieser Woche Axel Ohmert. Zusammen stehen die Beiden vor einer übermalten Film-Szene, in der Christina Ricci vom Seziertisch aufsteht. Mithilfe von Blattgold hat Ohmert die Schauspielerin zum Glänzen gebracht. "Gott auf dem Altar der Leistungsgesellschaft" hat der Autodidakt die Bilder genannt, er hält Ricci für eine verkannte Könnerin. So lässt sich Kunigam zu fast jedem Werk eine Geschichte erzählen. "Ich tauche in die Gedankenwelt der Künstler ein", sagt er. Vor Ohmerts Ansichten Neuberesinchens - immer farbenfroh und mit viel Himmel - kommen die beiden Männer dann ins Diskutieren. Während Ohmert, der seit Jahrzehnten in dem Frankfurter Neubauviertel wohnt, findet, man hätte es durch klugen Rückbau erhalten können, nimmt Kunigam eine pragmatischere Haltung ein. Kunst, das merkt man in dieser Galerie am westlichen Rand Frankfurts schnell, ist hier Anstoß für Diskussion. Mal über ästhetische Fragen, mal über politische.

Vielleicht kommen deshalb die Künstler so gern. Und auch ein Stammpublikum hat das Haus entdeckt. Die Vernissagen besuchen schon mal 100 Gäste. Für Kunigam fast zu viel. Eine neue Idee hat der 64-Jährige bereits im Kopf. Vielleicht veranstaltet er bald Kunstauktionen in Frankfurt.

Vernissage: 13.1., 16Uhr; dann bis 16.2., Mo-Fr 10-16 Uhr, Sa nach Vereinbarung, Spectrumgalerie, Baumschulenweg48, Frankfurt (Oder), Tel. 0178 7284492