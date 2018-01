Steuerbescheide weiter gültig

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) Die Finanzverwaltung der Stadt Bad Belzig informiert, dass die Steuerfestsetzungen der Bescheide des Jahres 2017 auch für das Jahr 2018 ihre Gültigkeit behalten. Das heißt, bis zum Erhalt eines neuen Bescheides sind die Einwohner verpflichtet, für 2018 und Folgejahre zu den nachstehenden Terminen ihre Steuerzahlung zu leisten: am 15. Februar, am 15. August und am 15. November. Die Zustellung eines Abgabenbescheides für das Jahr 2018 erfolgt somit lediglich bei einer Änderung der Festsetzung. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, bittet die Finanzverwaltung die Termine fristgemäß einzuhalten.