Polarforscher zum Klimawandel

Juliane Keiner

Hohenwerbig (BRAWO) "Was passiert mit dem arktischen Permafrost, wenn die Erwärmung weitergeht?" Der Bad Belziger Polarforscher Conrad Kopsch lädt am kommenden Sonntag, 21. Januar, um 15.00 Uhr zu einem Vortrag über aktuelle Fragen des Klimawandels in die Kunstkirche Hohenwerbig ein. Über 35 Jahre war Conrad Kopsch in der Polarforschung tätig und hat viele Expeditionen mitgestaltet. Er hat auf der ehemaligen DDR Antarktisstation "Georg Forster" zweimal überwintert und hat an weiteren Expeditionen in die Antarktis, Arktis, Grönland, Spitzbergen, Patagonien und Sibirien teilgenommen. Dabei ist reichlich Bildmaterial von einzigartiger Schönheit entstanden, das er beim Vortrag präsentiert. Der Vortrag dauert etwa eine Stunde. Im Anschluss gibt es Kaffee und Glühwein und die Besucher können sich mit Kuchen und Gebäck stärken. Der Polarforscher steht dann auch gern für Fragen zum Thema zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, die Kirche ist beheizt.