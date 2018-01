Schuhe für Manhattan

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Eine Schuhmanufaktur aus Zehdenick (Oberhavel) hat den Sprung über den Großen Teich geschafft. Die "Trippen A. Spieth, M. Oehler GmbH" hat jetzt in New York eine eigene Filiale eröffnet.

Die Zehdenicker Schuhmanufaktur Trippen verkauft ihre Designerschuhe nun auch mitten in Manhattan. Fünf Häuserblocks vom berühmten Broadway entfernt eröffnete Firmenchef und Gründer Michael Oehler an der Mulberry Street noch vor Weihnachten den ersten Trippen Partner Shop. Bei einem Glas Champagner und Musik von DJ Wallah hatten Trippen-Fans die Möglichkeit, Oehler persönlich kennenzulernen und einen Blick auf die Kollektion im ersten Partner Shop in den USA zu werfen.

Auch in Berlin investiert Trippen wieder. Am 16. Januar wird in der Potsdamer Straße 100 ein eigener Concept Store samt Project Space eröffnet. "Das neue Storekonzept beinhaltet Kooperationen mit anderen Designern, Kunst- und Designausstellungen sowie wechselnde Events", so Unternehmenssprecherin Vanessa Wunsch. Die neue Location soll Raum für kreative Ideen bieten und Plattform für andere Designer und Künstler sein.

Oehler hatte gemeinsam mit Angela Spieth Anfang der 90er-Jahre die Idee, Schuhe so herzustellen, dass sich einzelne Komponenten austauschen und erneuern lassen. Und so hebt sich Trippen mit seiner Firmenphilosophie sehr von anderen Schuhfirmen ab, was auch die Herstellung der Schuhe in Deutschland ermöglicht.

Nachdem die Werkstatt in Berlin zu klein geworden war, eröffnete das Unternehmen 1998 die Manufaktur in Zehdenick. Dort hatte es schon zu DDR-Zeiten eine Schuhproduktion gegeben. Mittlerweile beschäftigt Trippen in Zehdenick nach eigenen Angaben 130 Mitarbeiter.

"Wir verbinden höchste Designansprüche mit Umweltbewusstsein und sozialer Verantwortung. Konstruktion und Schnitttechnik sind einzigartig. Wir produzieren ausschließlich in unserer eigenen Produktion in Zehdenick", erklärte Vanessa Wunsch. Die mehr als 2000 Modelle werden nicht saisonal ausgewechselt, sondern sind permanent erhältlich.

Kunden können ihren Lieblingsschuh auch Jahre später nachbestellen und dabei zwischen einer großen Auswahl an verschiedenen Lederarten und Farben wählen.