Rentner am Geldautomaten beraten

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Vor einigen Wochen brachte BRAWO-Leserin Christel Mallon aus Rathenow einen Stein ins Rollen. In gereimter Form hatte sie ihren Unmut über neue Regelungen bei der MBS kundgetan. Es ging um die abgeschaffte Bargeldauszahlung am Schalter. Seit Oktober gibt es Bares bei der MBS nur noch am Automaten. Die Änderung war in anderen Kommunen des MBS-Geschäftsgebiets schon in den Wochen davor vollzogen worden. Das Thema bewegt vornehmlich ältere Menschen, die sich mit Automaten überfordert fühlen.

Sogar aus der Politik, von Seiten der Linken, gab es Kritik. Der Seniorenrat Rathenows nahm sich des Themas an, indem man mit MBS-Filialleiter Oliver Menzel einen öffentlichen Termin vereinbarte. Menzel sollte Fragen beantworten. Am Mittwochvormittag kamen rund 20 interessierte ältere Kunden. "Wir wollen nicht die Kunden am Schalter loswerden, sondern das Bargeld", machte der Filialleiter klar. "Wir wollen nicht so viel Bargeld in der Filiale haben, da das auch Kosten verursacht. Zudem ist Falschgeld so kein Thema mehr, weil Geld in den Automaten grundsätzlich fachgerecht geprüft wird."

Allerdings geht es den unerfahrenen Automatennutzern eher um ihre Sicherheit und das ihres Geldes. Beispielsweise treibt sie Angst vor Fehlern um oder dass raffinierte Ganoven vor Ort PIN-Kombinaten erfahren. Menzel erklärte, dass man zum Abheben von Summen über 1.000 Euro pro Tag vorher zum Schalter müsse. Zudem würden die MBS-Mitarbeiter älteren Kunden am Geldautomaten helfen. "Im Rahmen unserer Kundengespräche zu Jahresbeginn erklären wir den Kunden auch die neuen Regelungen und Funktionen der Geldautomaten ohnehin. Im Kundengespräch kann man auch festlegen, in welcher Stückelung die Kunden ihr Geld am Automaten in der Regel haben möchten." Zum Kundengespräch gehört auch das Thema SB-Sparbuch. Mit dem Selbstbedienungs-Sparbuch können die Kunden ihre Kontobewegungen auch über den Geldautomaten ausführen. Einmal im Jahr erhalten sie einen Kontoauszug darüber.

Nach der Beantwortung offener Fragen der Kunden demonstrierten Schalterangestellte die Funktionen am Geldautomat. Ferner begründete Filialleiter Menzel, warum beispielsweise die Aufstellung von Tischen als Ablagehilfe im jederzeit zugänglichen Vorraum nicht möglich sei. Das läge am Vandalismus durch ältere Kinder, die den Vorraum abends und an Wochenenden zu ihrem Aufenthalt nutzen würden. In den letzten Monaten seien bereits die Schließfächer für Kontoauszüge und die Heizung ausgebaut worden.