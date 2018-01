Weiter mit Turan und Kapan

Rene Wernitz

Berlin/Rathenow (BRAWO) Noch vier Wochen bis zum ersten Punktspiel des Jahres. Oberligaspitzenreiter FSV Optik Rathenow hat sich erneut gegen einen Berliner Regionalligisten getestet. Dem 0:3 gegen den BAK beim Trainingsauftakt am vorigen Samstag folgte Dienstagabend ein 2:3 bei der Bundesligareserve von Hertha BSC.

Gegen die zweite Mannschaft hatte sich auf Kunstrasen im Olympiapark ein munteres Spielchen entwickelt, in dem die Rathenower zweimal in Führung gegangen waren. Am Ende fehlte die Kraft gegen Herthas zur Halbzeit komplett gewechseltes Team. FSV-Torschützen waren Kapitän Jerome Leroy und Süleyman Kapan. Dass letzterer, ebenso wie Abwehrboss Emre Turan, in lukrativen Vertragsverhandlungen mit dem Ligarivalen Tennis Borussia Berlin stehen sollte, wurde Mitte Dezember durch ein Webportal kolportiert. Beide gehören weiter zum Rathenower Kader und kamen in den beiden Testspielen zum Einsatz. Die nächste Probe steht für den 13. Januar im Terminplan des Vereins.

Die am Vogelgesang erwarteten Berliner vom BSV Eintracht Mahlsdorf spielen in der Verbandsliga der Bundeshauptstadt. Sie belegen nach der Hinrunde Rang 3, haben noch reelle Chancen, den Aufstieg in die Oberliga Nord zu erreichen. Läuft es indes bei den Optikern wie erhofft, aktuell haben sie sechs Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, treten sie in der Saison 2018/2019 in der Regionalliga Nordost an.